菲姐持《自由》DM槓前男友 成功討5百萬代言費

菲姐委託律師當庭持本報102年度DM指控，冠彣公司合約結束後，仍持續使用印有她個人肖像產品、對外販售（記者溫于德攝）

2018-02-07 12:08

〔記者溫于德／台北報導〕本名甘玉惠的鍋具女王「菲姐（本名：甘玉惠）」，與交往35年的男友丁洋機分手後，上法庭討要鍋具代言費！

菲姐不滿丁男掛名負責人的冠彣公司，合約結束後仍持續使用印有其個人肖像的產品對外販售，委託律師求償1000萬代言費。案經台北地院審理後，認定提告有理，判賠500萬元，全案仍可上訴。

菲姐律師上月24日持本報102年度DM表示，冠彣當時確實打得菲姐名號向民眾銷售鍋具，另也請庭上參酌台中高分院一判決，該判決指，原告林姓賽車手與某家機油公司具代言費糾紛，而高分院審理後認定，原稿以賽車手身分代言，影響層面及廣度自然大於一般人，最終判賽車手勝訴、應獲賠償。

菲姐接話提到，丁男家財萬貫卻拒絕賠償，「甚至包養小三」，同時批前男友「吃乾抹淨」、「榨乾了、就把妳丟掉了」，另說「他一個老男人，連鍋具也賣不掉」。她陳述過程先哽咽，最終忍不住悲傷情緒、流淚。

但冠彣公司律師辯稱，102年度僅1月與7月兩月份使用菲姐肖像權，反駁原告不該據此求償年度代言費，且即便須給付，也依每月30萬元方式給付完畢，最後則認原告求償罹於時效，請求駁回。

法官日前審結，今判賠500萬元，可上訴。