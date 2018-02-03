撿到手機近1年 拍照上網吃官司

2018-02-03 15:44

［記者廖淑玲／雲林報導］從天上掉下來的禮物一定要小心！

古坑鄉38歲陳姓女子，近1年前路上拾得他人掉落的手機，以為該手機損壞未交警方招領，反而帶回家供小孩當玩具，日前用該手機為女兒在麵包店拍照上傳到雲端，遭斗南警分局東和派出據報循線查獲找回遺失近1年手機，訊後陳女被依侵占遺失物罪移送，後悔莫及。

斗南警分局東和派出所接獲報案，有民眾指稱106年3月16日上午7時20分許上學途中手機不慎遺失，日前發現該遺失手機內Google雲端帳號，出現他人拍照上傳相片，經檢視該相片內人物都是不認識之人，再檢視拍照背景及Google雲端帳號內地圖時間軸發現是在古坑鄉內一家麵包店。

受理報案後，東和所所長林永立、警員林冠百查到該家麵包店，詢問是否曾經拾獲手機等情事，起初陳女矢口否認，警方出示相關證據資料，陳女坦承「因為當天下雨，以為該手機已損壞，所以未交給警方查處，將該手機帶回家供小孩當玩具使用，最近手機竟可使用隨手拿手機拍照，沒想到還是被查獲，直呼科技進步，真的不能犯罪。

林永立再次呼籲民眾，路上撿到的手機，絕不會是從天上掉下來的禮物，必須物歸失主或交給警方依拾得物程序處理，否則私藏、據為己有仍會惹上侵占遺失物罪官司，得不償失。