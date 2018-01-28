迷走20多公里口好渴！失智翁竟喝下洗碗精解渴

吳姓老翁口渴難耐，竟喝下1/4瓶洗碗精解渴。（記者黃佳琳翻攝）

2018-01-28 10:04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓老翁因患有失智症，日前從大寮住處外出散步，竟走了20多公里到梓官，途中因口喝難耐，他走進超商買了一瓶洗碗精，充當飲料灌入口中，店員發現後趕緊阻止，還提供礦泉水給老翁漱口，員警巡邏發現後，趕緊通報救護車到場將老翁送醫，幸送醫後未有大礙。

岡山警方指出，赤崁派出所員警22日下午4點50分巡邏經過梓官區赤崁南路時，發現70多歲的吳姓老翁坐於路旁嘔吐，員警趕緊下車查看是否需要警方協助。一旁熱心民眾向警方表示，吳翁剛剛在超市買了一瓶洗碗精出來後，就把它當成飲料喝了下去，一旁超市的店員趕緊提供礦泉水與衛生紙，供老翁漱口、擦拭。

雖然老翁向警方聲稱自己沒事，不用就醫，但警方見洗碗精已被老翁喝了1/4瓶，還是立即通報救護車到場；等待救護車到來時，警方也查驗吳翁的身分得知，他已被家人報案失蹤協尋。

吳翁向警方表示，他想找人聊天說話，所以從家裡外出一直散步，不知不覺就走到梓官，警方初估，吳姓老翁在大寮區失蹤，距梓官區有23公里，步行至少要6小時的時間，研判他可能走路走太久，口渴難耐才會誤喝洗碗精。

經員警通報吳翁家屬後，家屬也趕到醫院探視老翁，家屬也向警方解釋，吳姓老翁患失智症，領有中度身心障礙手冊，21日早上已是老翁第4次失蹤，家屬也頻頻向警方表示感謝。

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