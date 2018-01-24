好心沒好報！勸友人留宿不要酒駕 竟被色狼爬上床

2018-01-24 10:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕邱姓業務員日前和友人小芬（化名）相約喝酒，兩人一晚喝了6瓶啤酒和1瓶紅酒後，小芬擔心邱男酒後駕車會出事，好心留他下來過夜，還要邱男保證「不會對她亂來」，但邱男還是趁小芬酒醉時爬上她的床性侵得逞，事後賠了對方50萬，才換來免關命運。

判決指出，去年1月10日凌晨1點多，邱男在小芬乾媽家與小芬對飲，由於兩人喝的酒有點多，邱男喝完酒準備離開時，小芬擔心他酒後開車萬一撞到人或被警方攔到會有狀況，因此好心留邱男下來過夜，待隔天酒退後再離開。

邱男被小芬留宿時，小芬還特別提醒他：「不可以對我亂來喔！」，邱男滿口答應，兩人才各自前往房間休息；不料，邱男睡到一半起了色心，竟悄悄跑到小芬的房間內，趁小芬酒後昏睡時，脫光她的衣服性侵得逞。

當天下午3點，小芬睡醒後發現自己躺在床上全身光溜溜，而邱男也一絲不掛睡在她旁邊，她趕緊搖醒邱男逼問發生什麼事，邱男坦承自己「凍不條」跟小芬發生性行為。

小芬氣結前往警局提告性侵，橋頭地院審理時，邱男坦承犯行，並說自己已賠小芬50萬和她達成和解，請法官能輕判他；合議庭認為，邱男犯後有悔意，也和女方和解，因此判他徒刑2年、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程2場次，全案可上訴。

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