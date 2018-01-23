19歲持有匕首遭判刑 30年後欲當小黃運將被駁回

2018-01-23 11:35

〔記者楊國文／台北報導〕現年49歲的郭姓男子在19歲時曾非法持有匕首，而遭依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑確定，他申請計程車執業登記證時，卻因該槍砲前科被台北市警局駁回其申請，郭男不服打官司主張該罪是少不更事時犯下的，而且是輕罪，不應剝奪其工作權，但最高行政法院認為警方駁回其申請乃於法有據，今判郭男敗訴定讞。

郭男具狀主張，他是1988年1月時，年僅19歲時，因一時因慮，持有匕首被查獲，遭依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑6月確定，他犯下的是輕罪，而且從那時起，沒有任何犯罪行為，對乘客毫無「危害性」可言，警方卻以2001年修訂後的道路交通管理處罰條例第37條規定，指他曾犯槍砲前科，不得辦理計程車執業登記證為由，駁回他的申請，顯然違反比例原則和平等原則。

郭男訴苦指出，他只有國中畢業，且已年近半百，並無特殊專長，謀職難上加難，只能選擇開計程車的方式糊口，自食其力，希望行政法院判准他可以申請計程車執業登記證。

最高行政法院認為，基於保障乘客安全、維護社會治安，道路交通管理處罰條例第37條才規定曾犯槍砲彈藥刀械管制制例、殺人、強盜等罪，不得辦理計程車執業登記證，台北市警局駁回郭男申請，乃依法行政，今判他敗訴定讞。