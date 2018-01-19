苦讀法條自寫訴狀 女工友告倒老鎭長！

柯媽媽面對老鎮長王水川的「職場霸凌」，自力救濟苦讀法條勇敢打官司，全部勝訴。（記者顏宏駿攝）

2018-01-19 21:01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣和美鎮現年69歲的「柯媽媽」，17歲就進入和美鎮公所擔任打字員，一生奉獻給中華民國政府的她，103年底臨退休之際，當時的鎮長王水川為了安插自己的媳婦進入公所，把柯媽媽在財政課的「職缺」調到清潔隊，還逼她提前退休。

柯媽媽不滿王水川的職場「霸凌」，拒領「清潔隊的行政事務費」編列退休金，高職肄業的她，努力研讀法律條文，對和美鎮公所暨王水川提出「雇用關係」民事訴訟及「偽造文書」之訴，全部勝訴。王水川因觸犯偽造文書罪，被判1年2月徒刑，並須繳交80萬元給公庫。王水川還因此被監察院彈劾，監察院也發文要求和美鎮公所必須對柯媽媽的職務做「歸正（為技工）」，但和美鎮公所至今仍未歸正。

柯媽媽說，「她一輩子公務員，從未待過清潔隊」，這個退休金「名目不符」，至今退休逾3年，她堅持不領名實不符的退休金，她強調，公所要她把來自清潔隊行政事務費「吞下去」，當作退休金，如果她領取了，等於默許「民選鎮長」亂搞國家公務員，她不僅在捍衛自身名譽，也在捍衛國家的尊嚴！

但公所至今仍不認錯，表示柯媽媽被調動是鎮長的人事權，退休金公所也沒少給，不知她為何不領，至於「歸正」，公所過去從未有此例，他們不知如何執行。

柯媽媽於民國54年11月1日到職，當時月薪480元，職缺是公所財政課技工。

行政院於91年頒定國家人事精簡政策，技工、工友均「遇缺不補」，但清潔隊不在此限。王水川為了安插自己的媳婦進來公所，將原本在財政課擔任技工柯媽媽「職缺」調到到清潔隊，但柯媽媽依然在財政課工作，原本應該103年7月16日屆齡退休，但王水川利用權勢逼她提前在3月17日退休。

柯媽媽硬是被鎮長「搞」掉，情緒至為悲慟，聲淚俱下到公所政風室求情，仍於事無補，於是她開始研讀相關法條，自寫訴狀，對和美鎮公所提「雇用關係」之訴，並告王水川「偽造文書」，也到縣府勞工處、政風室陳情，再到調查站檢舉，由於久久等不到消息，又北上行政院人事行政局和監察院陳情。

104年4月，彰化地院針對雙方的「雇用關係」，認定柯媽媽退休時間應在7月16日，公所應補給薪資及賠償有16萬餘元。

監察院去年10月，認定王水川雇用三等姻親，違反公開甄選及迴避原則，予以彈劾。

去年12月彰化地院針對王水川偽造文書罪，判刑1年2月徒刑，緩刑3年，並向公庫繳交80萬元罰金。該案上訴至二審。

柯媽媽說，每次開庭，法官第一句就問，「妳領到退休金了嗎？」，她回答，「沒有」，原因是公所均以「清潔隊的行政事務費」給付，她從來不是清潔隊員，王水川為了安插自家人進公所，硬把她職缺挪去清潔隊，王水川從未徵得她的同意，「如果我領了清潔隊的錢，不就默許他們對我的職場霸凌」。

柯媽媽說，她的直屬機關是縣府勞工處，這個職缺是「遇缺不補」，民選首長為了安插自己人，把公務員胡亂調動，繼任者（指現任和美鎮長阮厚爵）還將錯就錯。

她表示，把她的職位「歸正」，還給她「名正言順」的退休金，維護中華民國的體制才是正途，公務員不是這些民選官員手中的「玩物」。