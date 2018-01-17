老船長獨駕快艇失聯 連日搜尋船翻人失蹤

水垵1號被發現時已呈現翻覆，吊起後未發現船長蹤影。（澎湖海巡隊提供）

2018-01-17 12:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來澎湖南方四島海域不平靜，先是傳出東吉燈塔員工在無人島採收紫菜溺斃、嘉明輪貨輪擱淺在東吉嶼大坪，15日又傳出自用小船水垵1號失聯，經過連日來搜尋，在東嶼坪發現翻覆的水垵1號，但78歲船長陳樹藤卻失蹤。

澎湖海巡隊調查指出，15日晚上6時45分，岸巡七總隊接獲潭門安檢所通報，指稱收到望安水垵村長報案，自用小船水垵1號上午11時50分出港，僅有船長陳樹藤一人，卻至晚間未返港，呈現失聯狀態，但陳手機有通、無人接聽，望安派出所提供手機最後發出信號位置，由第十三巡防區通報澎湖海巡隊展開搜救。

澎湖海巡隊據報後，立即調派1艘大型艦及2艘巡防艇等3艘海巡艦艇，火速前往失聯地點搜尋，並申請空偵機1架加入協尋，同時請漁業電台廣播附近作業漁船協助搜尋，16日晚間6時19分，接獲民眾發現東嶼坪東北方岸際有1艘小船擱淺，經船長家屬至現場海域確認，證實為已翻覆的「水垵1號」，尚未發現船長，由「輝鴻號」漁船將「水」船拖進東嶼坪進行檢查。

澎湖海巡隊也將持續搜尋，並派員進入東嶼坪展開陸地搜索，希望能盡早發現船長蹤影；由於連日來南方四島國家公園海域相當不平靜，先前已陸續發生東吉燈塔員工前往無人島採收紫菜不慎溺斃、嘉明輪貨輪漂流擱淺至東吉嶼大坪棄船，現又發生快艇翻覆船長失蹤意外，顯示當地黑水溝水流湍急的危險性，往返船隻應注意安全。

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