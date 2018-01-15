賣未上市股票撈820萬 大昌資訊負責人被訴

2018-01-15 11:14

〔記者謝君臨／台北報導〕大昌資訊公司張姓負責人，明知公司並無經營券商之許可證，卻雇用業務員以「亂槍打鳥」方式，隨機撥打電話，推銷磁震科技開發公司、全徽道安科技公司未上市股票，不法獲利820萬元；台北地檢署依涉犯證券交易法將張起訴，考量張犯後態度良好，並繳回部分犯罪所得，建請法院從輕量刑。

至於張男所雇用的余姓、顏姓、傅姓業務員，檢方考量3人均坦承犯行，因一時失慮觸法，將3人緩起訴處分，以勵自新。

檢方調查，35歲張男於104年間經營大昌公司，明知證券商須經主管機關金融監督管理委員會之許可及發給許可證照，方得營業，卻非法經營證券業務，並於同年3月間，雇用業務員以「大昌公司」名義，隨機撥打電話，尋找有興趣投資股票的不特定人士。

而後，如對方表示有意願了解，業務員再寄送投資評估報告書等資料，向對方推銷磁震科技、全徽道安科技等未上市股票，指這兩家公司前景看好、獲利可期，並以每張5萬5000元至6萬5000元不等價格，販售上述兩家公司股票，不法獲利820萬元，全案經調查局彰化縣調查站查獲，移送北檢偵辦。

庭訊時，張男坦承犯行，檢察官考量張於偵查中自白犯行、態度良好，並於去年12月14日自動繳交部分犯罪所得40萬元，依違反證交法將他起訴，建請法院從輕量刑。