桃警監守自盜！偷竊贓物庫金飾手表 緩刑2年支付公庫5萬元

林姓警員將贓物庫的金飾、手表竊取變賣花用殆盡。金飾示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2024/03/16 12:05

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府警察局大溪分局某派出所林姓警員，於2021年12月1日清晨值班時間，將贓物庫的金飾、手表竊取變賣花用殆盡，林姓警員見東窗事發，雖然將金飾、手表補回，但因款式不同仍被發現，由於林姓警員自白犯罪，桃園地方法院以簡易判決處刑，以公務員假藉職務上之機會，故意犯竊盜罪，處有期徒刑3月，緩刑2年，並應向公庫支付5萬元。

檢方調查，林姓警員將派出所保管的3枚金戒指、3條項鍊、3個金元寶及手表竊取變賣，之後因新所長上任，清點贓物發現數量短缺，調閱監視錄影畫面才發現是林姓警員所為，林姓警員見東窗事發，還買了3枚金戒指、3條項鍊、3個金元寶及手表送回贓物庫，只是款式不合，仍被發現而被移送。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，審酌被告身為警員，未思端正己身，竟貪圖不法利益，利用執行勤務之機會竊取派出所內之贓證物，所為實不足取，惟念其於警詢、偵訊及法院準備程序時均坦承犯行，態度良好，兼衡本案行為所生危害、犯罪之動機、目的、手段、智識程度、生活狀況、素行等一切情狀，以簡易判決處刑。

另查林姓警員未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之宣告，經此偵審程序後，應能知所警惕而無再犯之虞，認其所受刑之宣告以暫不執行為適當，併宣告緩刑2年，又為促其記取教訓避免再犯，諭知被告應向公庫支付5萬元，冀能使被告確實明瞭其行為所造成之危害，並培養正確法治觀念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法