屏東市晚間自小客車對撞 1死4輕重傷

屏東市建國路12日晚間發生自小客車對撞車禍，造成1死4傷，肇事藍色自小客車嚴重變形，現場一片狼籍。（記者李立法攝）

2018-01-13 00:13

首次上稿2018-01-12 21:40

更新時間2018-01-13 00:13

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市12日晚間發生自小客車對撞車禍，藍色自小客車30歲林姓男駕駛及同車40歲男乘客夾在嚴重變形的車體內陷入昏迷，消防入員動用破壞器材把2人救出送醫，林姓駕駛重傷，男乘客急救至晚間約10點半宣告不治。另一部黑色休旅車車頭受損，所幸車上3人傷勢並不嚴重，車禍原因正由警方調查中。

警方指出，該起車禍發生在12日晚間7時50分，林男駕駛藍色自小客車行經屏東市建國路後備指揮部前，疑超越中央雙黃線，撞上對向蘇男駕駛的的黑色休旅車，因力道猛烈，藍色自小客車車體嚴重變形，車頂被掀開，林男及男乘客夾昏在車內，休旅車車頭也受創不輕，除蘇姓駕駛外，車上還載有他的父母親，3人分受不同程度擦挫傷。

屏東消防分隊到場後，將休旅車3名傷者送醫，並動用破壞器材才把困在車內昏迷的林姓駕駛及男乘客救出，林男傷勢嚴重，男乘客送醫搶救不治，該起車禍造成高屏之間交通一度受阻，警方將調查車禍原因釐清肇責。

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