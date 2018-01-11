誤闖倒車不慎？連人帶車墜魚塭 婦人不幸溺斃

2018-01-11 23:43

〔記者蘇福男／高雄報導〕58歲趙姓婦人今晚（11日）開車行經高雄彌陀區時，疑似路況不熟誤闖魚塭道路，打算倒車駛離時，不慎連人帶車掉落魚塭，警消據報趕往救援，但趙婦已無生命跡象。

高雄市消防局在晚間7點多接獲報案，指稱彌陀濱海遊憩區附近有車輛墜落魚塭，救難人員趕抵時，發現車內有一名女子受困，趕緊將她救出車外送醫，但仍不幸不治。

警方初步調查，這處魚塭設有鐵門，平時有人看守，事發時，看守人員剛好外出用餐，返回魚塭赫然發現有車輛掉進，趕緊報案求援。至於女子身分和意外原因，尚待警方調查釐清。