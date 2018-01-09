巡邏遇車禍意外 暖男警所長主動CPR感動消防救護員

2018-01-09 22:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春分局建民派出所所長王君凱，8日凌晨與同事巡邏時，遇到一起嚴重機車自撞車禍，由於騎士傷勢嚴重昏迷，恆春消防分隊到場救援時，為協助盡快送醫，王君凱二話不說跪下協助CPR，暖男行徑令救護人員感動不已，特別將過程上網分享。

「感謝建民所的所長親自跪下幫車禍OCHA患者做CPR，讓我們EMT有時間做處置，也謝謝其它警察民眾的幫忙，不知道名字，只能説聲感恩：）」恆春郭姓消防隊員感激表示，雖然結果令人遺憾，但暗夜車禍中的幫手，格外令人感動且印象深刻。

被消防救護人員封為暖男的王君凱謙遜表示，「只是希望幫忙挽回一條生命」，他與同事巡邏時，被路旁民眾攔下報案，發現年輕機車騎士傷勢嚴重昏迷，兩名消防隊員到場時，忙著檢視傷者意識及固定傷勢，似乎有點忙不過來。

見傷者瞳孔已經逐漸放大，他主動表達自己有初級救護技術員資格，在救護人員引導下，立刻跪下協助CPR救人，無奈這名年輕騎士送醫後仍不治。

「雖是第一次實際操作CPR，為了救命卻一點都不生疏。」從警九年的王君凱說，到恆春任職後，因喜歡衝浪運動，常有機會面對海上救溺，在當地救護技術員阿水等人鼓勵下，順利考取初級救護技術員資格，未來類似情況仍會主動幫忙，挽救更多垂危的生命。

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