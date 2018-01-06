嗆「血洗彰中」大學生被逮嚇壞：「只是無聊好玩」

2018-01-06 14:05

〔記者湯世名／彰化報導〕「血洗彰中」破案！臉書發文嗆聲「血洗彰中」的藏鏡人被揪出，今天證實是曾就讀彰化高中的新北市某大學吳姓男學生，被警方找上門時整個人嚇壞，一度故作鎮靜，編謊騙過警方，但「愈想愈害怕」，趕緊由家屬透過彰化地方人士向警方「投案」，希望能夠「認罪協商」，日前吳男到案時向警方供稱會留言嗆聲彰中「只是無聊，沒想到會鬧大！」希望能獲得緩起訴，警方直搖頭，將依恐嚇公眾罪嫌將他函送法辦，全案偵破。

彰化地區臉書社團「靠北彰中」去年12月初出現一篇嗆聲「想要殺人，要讓教官人頭落地」、「要讓所有彰中人陷於水深火熱之中」，更嗆聲「教官你來抓啊，我讓你人頭落地」，以及「彰中人一定得死」等瘋狂言論，引發彰化高中師生恐慌，造成多名學生請假，彰化警方接獲校方報案如臨大敵，全天候派員巡邏，維護校園安全。

承辦該案的彰化警方與刑事局專案小組，透過發文IP位址追查，依「排除法」逐一剔除涉案人士，再根據重要情資，鎖定目前就讀新北市某知名大學的吳姓男學生涉嫌重大。

警方日前循線上門，該名吳姓男學生故作鎮定，還編理由稱IP遭人盜用，他完全不知情，讓警方撲空，不過，吳男日前由其家屬出面，透過認識的彰化地方人士找上警方，聲稱要「出面投案」，但希望能換取「認罪協商」，最後能獲得彰化地檢署緩起訴。

警方製作筆錄時吳男供稱，他是彰化高中校友，會在臉書上留言，純粹是「無聊、好玩」，但沒料到事情竟會鬧大到無法收拾，不敢向任何人提及此事，也怕被校方處分，晚上常作惡夢。警方斥責他浪費社會成本，還讓警方派員全天候巡邏校園，彰中師生也相當恐慌，豈止是「無聊、好玩」能輕言帶過。