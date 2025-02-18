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    全台大罷免》台中「F3」藍委件數超標 還支援陳玉珍提議書

    台中市8席立委都被提議罷免，圖為二選區填寫提議書情形。（記者黃旭磊攝）

    台中市8席立委都被提議罷免，圖為二選區填寫提議書情形。（記者黃旭磊攝）

    2025/02/18 15:32

    〔記者黃旭磊／台中報導〕全台掀起罷免風潮，新北市議會議員卓冠廷今天公布民進黨內參民調，有台中罷團志工稱不知來源為何，而內容提及台中市國民黨立委3名新進立委有「F3」稱號，可能成為最早遭罷的「罷免F3」，對此，罷團「展翅廢翔」志工說，一階份數早已超標，17日也同步寄出罷免國民黨金門立委陳玉珍提議書，盼能在明天突破一階門檻。

    立委廖偉翔表示，不了解這份民調，所以不便作評論與回應，羅廷瑋並未對罷免民調做出回應。

    根據中選會立委罷免期程資料，台中市8席立委都被提議罷免，外界以「8席全罷」形容進程，其中，黃健豪被送出3632份罷免提議書排名第一，其次為民進黨立委何欣純3297份，第三為廖偉翔3292份，第四為藍委顏寬恒3028份，第五為羅廷瑋2734份，第六為藍委楊瓊櫻2603份，第七是民進黨立委蔡其昌2235份，立法院副院長、藍委江啟臣2106份最少。

    中選會須於提案25日內完成連署名冊查對，罷團志工正待待中選會審議提議書，若通過門檻將進入第二階段連署，而目前距離罷珍第一階段提議書目標還差400份，「展翅廢翔」何姓志工說，民眾反應熱烈，同步進行「廢翔支援珍礙」串連，昨天已寄出連署提議書，火力支援明天（19日）下午5點停止收件期限。

    台中罷團「展翅廢翔」寄出罷免國民黨金門立委陳玉珍提議書。（志工提供）

    台中罷團「展翅廢翔」寄出罷免國民黨金門立委陳玉珍提議書。（志工提供）

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