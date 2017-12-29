抗議天王柯賜海GG了 要繳180萬才能免關

2017-12-29 11:36

〔記者溫于德／台北報導〕抗議天王柯賜海2010年才因詐欺案假釋出獄，卻再度被查出，以美化帳面及協助上市上櫃為由，不實繳納公司股東股款並逃漏營業稅，2013年6月與同案3名被告被檢方依法起訴。案經台北地院審結，合議庭今日上午依公司法、商業會計法及稅捐稽徵法等罪，併判柯有期徒刑1年8月，雖得易科罰金，但少見的以每日最高上限3000元折算，亦即須繳納180萬元罰金，才能免於牢獄之災。全案仍可上訴。

至於本案其他被告，劉若鈴獲刑8月；王再斌4月，得易科罰金12萬，緩刑3年；溫婈秋1年4月。同樣均可上訴。

柯賜海2007年間因詐欺等罪被判刑4年2月確定、入監服刑，3年後假釋出獄但交付保護管束，卻又違法被查辦。起訴指出，柯以出售存貨、投資等名義為幌子，幫劉女將原本資本額25萬元的品芳苑公司，虛偽增資到5000萬元，並改名聯立光電科技公司，再由柯擔任實際負責人，另指名王男掛名負責人。

此外，柯明知溫女所有之帝洋公司與聯立光電間並無實際交易，但為求逃漏聯立光電125萬元營業稅，竟夥同溫女共同填製不實會計憑證，開立帝洋不實會計憑證共4917萬，交付聯立光電當作進項憑證，聯立光電再以不實發票共2514萬元向國稅局申報、抵稅。

全案原本未被偵辦人員發現，但因柯假釋期間被要求強制工作，他為證明已有正當工作、盼免於強制工作，拿出擔任聯立光電負責人相關文件，卻反被懷疑不法，經查後確實違法，才被法辦。

不過，柯出庭時仍否認犯罪，但合議庭拒絕採信，今仍對他與3被告判決有罪。