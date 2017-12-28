夜店殺警案主嫌重判 告訴人刑警莊瑞源：天理昭彰

2017-12-28 11:44

〔記者楊國文／台北報導〕審理夜店殺警案的高等法院今將主嫌「富二代」曾威豪加重改判10年（一審判8年半）、帶頭糾眾撂人的「總司令」蕭叡鴻重判13年（一審判9年半），多名主嫌亦加重，對此結果，告訴人之一、信義分局偵查佐莊瑞源穿著刑警背心聆判，庭後表示「天理昭彰」、「出事總是要還」。

對於資深藝人之子易寶宏被判刑9年（一審判8年），認為判決不公平，表示要上訴，莊瑞源認為「判刑還少了一些」，以開玩笑說「叫他們（指被告）到無間地獄好好修鍊吧」。

審理期間，莊瑞源幾乎都到庭。此案源於103年9月13日凌晨，某知名燈具公司小開曾威豪，與女友劉芯彤在北市知名夜店「SPARK」因過於喧譁和夜店安管人員起糾紛，2人向熟識的某酒店幹部蕭叡鴻抱怨，蕭即透過微信、LINE群組的「中山聯盟」、「中山好青年」，傳訊息號召萬少丞、周譽騰、許淳凱、郭士均等四大司令召集人手，當晚先到河濱公園集合「勤教」後，約70人集結於夜店大廳討公道。14日凌晨1時起，雙方發生衝突。

當時休假的信義分局偵查佐莊瑞源行經發現，立刻通知休假中的信義分局警勤區同事薛貞國，指夜店有群眾鬧事，薛趕往排解，在大廳內見曾威豪講述夜店糾紛時揮舞手勢，怒喊「我是警察，在我管區鬧什麼、衝三小（台語）」並踹曾威豪一腳，隨即有人起鬨「打死他」，眾人圍毆薛、多人抄起重達7公斤的紅絨柱重擊薛頭部，薛倒地不起雖急救仍不治。

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