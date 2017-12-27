法庭上指合夥人行賄 南市前議長李全教判拘役定讞

前任台南市議長李全教（見圖）與徐翊銘，原是事業夥伴，，但兩人因資金籌募狀況不睦鬧上法庭。（資料照，記者蔡文居攝）

2017-12-27 10:35

〔記者楊國文／台北報導〕台南市前議長李全教，與上市櫃公司圓方創新前董座徐翊銘，2010年合資欲投資新竹縣竹東鎮山區，並籌組「神去村公司」要開發成休閒渡假村，但兩人因資金籌募狀況不睦鬧上法庭，李全教卻在法庭上指徐行賄，徐自訴李誹謗，高等法院今判李拘役30日，可易科罰金3萬元定讞。

前任台南市議長李全教與徐翊銘，原是事業夥伴，準備集資規畫開發渡假村，中間因資金問題，李全教先指控徐翊銘「違背合資契約目地」、偽造私文書，雙方互告。

新竹地院去年4月開庭，李全教在法庭上表示「告我的人就是一個詐欺背信的慣犯，他是一個身上背了很多案件的人，我本人完全沒有前科，他為什麼這麼多案子老是可以脫手，是因為他慣於使用行賄的手法」，徐翊銘因此再加告李全教涉妨害名譽。

李全教不否認講過這些話，但稱不是誹謗，李說，他出庭時聽到檢察官謝孟奇斥責徐行賄，請求傳檢察官出庭作證。

但高等法院勘驗李全教主張的105年4月、104年7月開庭時間的錄音、錄影，均無李所稱檢方指徐行賄的說法，甚至李並未出庭，何來聽到檢方指行賄？認定李所言不實，今判李拘役30天定讞。