第二起同婚判決出爐 同志敗訴

梁宗慧（右）與朱姵諠（左）強調一定會上訴。（記者吳政峰攝）

2017-12-27 10:20

〔記者吳政峰／台北報導〕女同志梁宗慧與朱姵諠2014年至台北市中正戶政事務所登記結婚，不滿遭拒，遂於隔年提起行政訴訟，今（27日）判決結果出爐，法官指無法直接命戶政機關接受同婚登記，判兩人敗訴，這是我國第二起同婚判決。

梁、朱二人提告主張兩點，第一點是撤銷戶政機關拒絕登記的處分，第二則是請求法官命戶政機關接受同婚登記；法官認為這兩個聲明不可分割，既然無法命為登記，等同兩個聲明都無法准許，均判駁回。

比起10月的首起同婚判決，法官參考大法官釋字748號，判戶政機關拒絕同婚違憲，但也指無法源可直接命戶政機關接受同婚登記，當時為部分勝訴部分敗訴，這次則是全遭駁回。

法官解釋，梁、朱二人不只提出撤銷訴訟，還請求命為登記，兩者不可分割，屬課予義務訴訟的聲明（附帶聲明），而大法官釋字748號雖闡明拒同婚違憲，但也給予兩年立法期，「兩年內修法之義務」為立法機關權責，縱有立法漏洞，司法機關也無法越權填補，因此依法只能判兩人敗訴。

兩案的委任律師、台灣伴侶權益推動聯盟理事長許秀雯表示，遺憾法官未命戶政機關接受登記；她認為其實現行的法令「就是法源依據」，只要改變解釋方式與角度就可以了，不需要特別等2年再立法，拖延保障同志人權的時程。

許秀雯解釋，我國法律共有498項的配偶專屬權利，只要同婚一天未合法，同志的權益就一天被漠視，茲事體大，呼籲行政院立刻面對，勿讓此違憲狀態繼續存在。

梁宗慧與朱珮諠已於加拿大登記結婚，回台卻無法成為合法配偶，連朱珮諠住院時，梁宗慧都不能以配偶身分陪她住院，兩人為此深感遺憾，希望台灣能建立友善同志的環境。

梁、朱27日親自到庭聽判，得知結果後，一度說不出話，表示台灣多數人雖然對同志友善，法官也具善意，但制度面不足，影響同志人權，強調一定會上訴；至於首起同婚案的主角方敏與林于立，則已上訴最高行政法院。

同婚案目前尚有「呂欣潔與陳凌」在北高行訴訟，預計明年初宣判。（10：50更新）

相關新聞請見

相關影音