婦人看網路教學在家印鈔票 拿假鈔換真鈔挨告

警方查扣吳婦製造偽鈔的印表機及偽鈔成品。（記者吳昇儒翻攝）

2017-12-25 15:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕吳淑惠利用印表機印出3、40張千元及5百元偽鈔，再拿到基隆南興市場跟小攤商購物，換取找零真鈔。警方接獲多名攤商報案，開始追查。吳婦10月20日再持偽鈔向胡姓攤商購買床包時，被警方查獲，訊後依偽造貨幣罪移送法辦。基隆地檢署檢察官認定，吳婦偽造貨幣使用屬實，將她起訴。

檢警調查，53歲吳姓婦人透過網路習得利用印表機印假鈔票，先將千元及五百元大鈔正反面影印出來後再黏合，連反光條都印出來，不細看真的會被騙。吳婦再拿偽造的鈔票跑到住處附近的超商、攤商購物，趁著商家客人較多的時候，拿偽造大鈔買金額較小的物品，換回零錢真鈔。

攤商們清點收入時，發現收到偽鈔，詢問附近同業，才知道很多人都受害，損失慘重。

基隆市警三分局長蕭惠珠聞訊，立刻組成專案小組，要同仁積極偵辦；偵查隊也派員偽裝成顧客，四處查探。

吳婦10月20日上午10時許，拿著偽造千元大鈔向胡姓攤商購買床包時，被認出持偽鈔購物，報警逮人，警方聞訊立刻到場將吳婦帶回偵訊；警方在吳婦家中起出犯案用的模造紙跟多功能印表機等證物。

警方清查，吳婦從10月6日開始犯案，不法所得高達9千5百元，一共有8名攤商受害，最可憐的是一名販售甜甜圈的李姓攤商，共損失4千元。吳婦向檢警承認有持偽鈔向攤商換取真鈔，技術是透過網路學習。

檢察官認為，吳婦的行為已經觸犯妨礙國幣懲治條例，將她起訴。