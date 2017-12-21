頂新獻金案 吳子嘉判賠馬英九180萬、登電子報道歉

頂新獻金案，高院判吳子嘉賠前總統馬英九180萬、登媒體電子報道歉 。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-12-21 11:39

〔記者楊國文／台北報導〕3年前「美麗島電子報」副董事長吳子嘉，在美麗島電子報上撰文，稱時任總統的馬英九團隊在總統競選期間，曾收受頂新魏家逾10億元政治獻金，馬英九控告吳子嘉民事侵害名譽權，求償300萬元，高等法院認定吳損害馬的名譽，判吳子嘉敗訴，應賠償180萬元，並登媒體電子報道歉，及在美麗島電子報道歉；可上訴。

馬英九、吳子嘉兩造均未到庭聆判，無法得知他們對判決看法。

2014年11月，吳子嘉以「吃頂新黑心錢，馬英九準備坐牢？」為題，撰文直指頂新魏家於2012年總統大選前，捐助總統馬英九陣營政治獻金，「一次出手就是逾十億的政治獻金」，暗指馬英九為頂新魏家門神，多個政論節目皆引用討論。

國民黨認為吳子嘉所言不實，侵害馬英九名譽權，馬吳全國競選總部在2012年總統大選期間，並未收受頂新集團政治獻金，國民黨自2008年至2013年間，也未曾收受頂新集團政治獻金，要求吳子嘉限期道歉。

但吳子嘉不從，國民黨與馬英九遂委請律師提出民事訴訟，求償300萬元並登報道歉，後來國民黨因非吳子嘉文章中的指涉對象，退出訴訟，原告只剩馬英九一人。

吳子嘉指稱他有消息來源可證明馬團隊當初收取頂新政治獻金10億元，但他寧可受罰也不能透露消息來源。

一審認為吳所為已損害馬的名譽，判吳子嘉敗訴，應賠償180萬元，並登媒體電子報道歉，不包括在美麗島電子報道歉。