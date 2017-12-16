黑市價格60億！走私693公斤海洛因磚 漁船船長判無期徒刑

2017-12-16 17:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕國內治安史上最大海洛因走私案！高雄籍漁船「永富升壹號」漁船在緬甸外海載運1800塊、重693公斤高純度海洛因磚，黑市價格逾60億元，高雄地院判蔡姓船長判無期徒刑，其餘郭姓、邱姓、許姓等4名船員，分別遭判17至18年不等徒刑，全案仍可上訴。

被告蔡船長（52歲）辯稱，出海前對方告知是要運送K他命或甲基安非他命，直到出海後才通知說運送的毒品有改變，出海前不知竟要載運海洛因；其餘船員則辯稱，今年2月間出海試航，蔡船長只說去釣魚，4月間出海前，改口說要運送K他命，但均未獲法官採信。

判決書指出，蔡船長於去年10月間2度到澳門，再從中國珠海市搭公車前往深圳接洽自稱「彭鴻明」的男子，彭男開價100萬元給蔡船長，要求他返台後找郭姓、邱姓、許姓等船員參與運毒，分別給船員5萬至50萬不等的代價。

海巡署在去年10月接獲情資，今年5月25日派出「金門艦」監控「永富升壹號」漁船，再於烏坵東南約12.5浬海域登檢，在甲板上和駕駛艙上查獲一級毒品海洛因，毒品用碰墊包裝偽裝，再用漁網綑綁載運，雄檢指揮海巡、警調等單位，展開海上緝毒行動，查獲黑市價近百億元，刷新國內單一查緝海洛因新紀錄，逮捕52歲蔡姓船長、2名各為38歲、46歲郭姓，以及29歲邱姓、48歲許姓船員等5人，均為台灣籍船員、幹部。

高雄地院審結，判處蔡船長無期徒刑、褫奪公權終身，其餘4名台籍船員各為17至18年不等徒刑，並褫奪公權10年，全案仍可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆