冏！好友擔心她自殺 報警破門...查到毒品

2017-12-14 19:04

〔記者王定傳／新北報導〕潘姓女子懷疑李姓好友在家服藥自盡，警消人員破門而入，只見李女睡眼惺忪，就在眾人鬆口氣時，警員眼尖發現屋內有毒咖啡包，多達20餘公克，當場依現行犯將她逮捕；李女一覺醒來家門破了、又成犯人，氣炸向法院聲請提審，指控警方未經同意闖入，新北地院法官認為，警方是研判李女有生命危險才進屋，裁定駁回，要她乖乖回派出所！

今年12月6日晚間7時許，潘女急忙撥打110及119，口氣緊張地向警消人員說，好友李女有服用安眠藥習慣，又聯繫不上她，擔心對方自殺，有生命危險，請求到場幫忙。

警消人員火速趕赴現場，潘女及李女男友已在門外，李女男友雖有鑰匙，但由於從內反鎖，連鎖匠都幫不上門，潘女為搶救好友生命，當下判斷應立即破門，並向警消表示「我朋友可能吃安眠藥自殺，有立即生命危險，希望你們破門進入救護，願意承擔破壞門鎖後的一切法律責任及門鎖的維修費用！」

警消研判情況急迫，敲門又無人回應，由消防人員以器具破壞門鎖後進屋，只見李女躺在床上，將她叫醒後，李女睡眼惺忪地澄清說：「我沒有自殺啦，只是睡前服用FM2及安眠藥助眠！」

眾人以為是一場烏龍時，警員眼尖發現，李女房間桌上竟放著刮盤、刮片、K他命吸管及殘渣袋，再往他處瞧瞧，又見毒咖啡包，當場請求同事支援，拿試劑檢驗，確認含有毒品卡西酮成分，且重量達20多克，依涉有持有第2級或第3級毒品純質淨重超過20公克以上罪嫌逮捕。

李女一覺醒來，門壞了，又成現行犯，氣炸聲請提審，指控警員未經同意闖入住宅；法官認為，警員研判李女有生命危險才進屋，符合警察職權行使法，況發現毒品過程、逮捕程序均沒問題，裁定駁回，解返派出所。

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