偕兒涉詐助理費261萬被起訴 苗縣議員禹耀東喊冤「沒半毛錢進我口袋」

無黨籍議員禹耀東（圖），被控以兒子充做人頭助理，涉嫌詐領公費助理費261萬餘元。苗栗地方檢察署將禹耀東父子提起公訴。（資料照）

2024/03/28 20:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣議員禹耀東，被控以兒子充做人頭助理，自2014年10月起至2019年7月止，詐領58個月的議員公費助理薪資及期間5個年度的春節慰勞金，共計261萬餘元。苗栗地方檢察署偵結，認禹耀東父子有犯意聯絡及行為分擔，依涉犯貪污治罪條例將禹耀東父子提起公訴。對此，禹耀東喊冤表示，他兒子所領取的公費助理費，沒有一毛錢進他口袋，之後將會於法庭上向法官說明清楚，維護自身及兒子的清白。

禹耀東自2014年10月起至2019年7月止，在議員公費助理補助費清冊上填載兒子為其公費助理一員，向苗栗縣議會申報每月4萬元的助理薪資、年度6萬元的春節慰勞金，共計261萬968元。

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但檢調調查，禹耀東之子於2014年9月底至2016年5月31日止在位於桃園市一家空調設備公司擔任全職員工，接著自2016年6月20日起迄今在苗栗一家石化公司擔任全職輪班技術員，認為禹耀東之子無法實際從事助理工作。

且檢調查出，禹耀東兒子用來領取苗栗縣議會核撥公費助理薪資、年度春節慰勞金的名下土地銀行帳戶，該帳戶提款卡由禹耀東保管，認為該等款項入帳後，供作禹耀東私人使用。

檢方認為，禹耀東自1998年3月1日起迄今，擔任苗栗縣議會第14屆至第20屆縣議員，為依法令服務於地方自治團體所屬機關而具有法定職務權限之公務員。且禹耀東明知公費助理薪資是由縣議會編列預算支付，依法應由實際從事議員助理工作之人領取，並非議員薪資之一部分，也非對議員個人的實質補貼。

因此，檢方偵結，禹耀東所為是犯貪污治罪條例之公務員利用職務上之機會詐取財物、刑法之使公務員登載不實等罪嫌，且認禹耀東父子倆於此案犯行有犯意聯絡及行為分擔，從重依利用職務上之機會詐取財物罪嫌將兩人起訴。檢方並建請法院對禹耀東宣告褫奪公權及沒收犯罪所得。

禹耀東表示，檢調根據兒子回想7、8年前的模糊記憶所做的證詞，也就是2017年6月8日把土銀帳戶提款卡交給他提領30萬元，指控他是兒子土銀帳戶的實際保管人；這筆錢當時是為了出借給另一名林姓助理，但對方後來僅借了20萬元，隔天他也將剩餘10萬元回存，林姓助理之後也陸續以郵局轉匯還錢，所有金流紀錄都有，但檢調卻無視。

至於檢方認為兒子有全職工作，無法擔任議員助理；禹耀東則說，法規並沒有規範議員助理不得兼職，或從事何種內容的助理工作，他不能接受檢方此指控。且禹也指出，偵辦此案的台北市調查局當時以信用卡詐騙案，「拐」兒子去做筆錄，質疑如此違反程序正義，何來司法正義？

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