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遊艇走私842公斤愷他命 4人被判刑7年至12年半

遊艇赴泰國灣接駁842.2公斤愷他命走私台灣，檢調海巡成功在高雄茄萣外海攔截。（調查局提供）

遊艇赴泰國灣接駁842.2公斤愷他命走私台灣，檢調海巡成功在高雄茄萣外海攔截。（調查局提供）

2024/03/28 20:48

〔記者鮑建信／高雄報導〕備受矚目的遊艇涉嫌走私8百多公斤3級毒品愷他命案，昨經高等法院高雄分院審結宣判，依違反毒品防制危害條例等罪，判處沈煒宸等4人，7年至12年半不等徒刑。

判決書指出，被告沈煒宸先前涉犯毒品、槍砲等罪判刑定讞，因逃避執行被發佈通緝，並在2022年5、6月間，自屏東縣搭乘船隻出海後，再改搭乘中國人士所駕駛「AQUARIUS1（水瓶星1號）」遊艇，約2、3日駛至東引島外海。

中國人士陸齊勇、郭亦原、周思快等人，經綽號「陳哥」招募，約定以每月薪資人民幣3萬元出海工作，並由「陳哥」駕船載送至東引島外海登上該遊艇，陸等3人分別擔任船長、輪機長、廚師等工作。

同年11月18日晚上20點，沈煒宸等4人將遊艇駛往泰國灣附近海域，自某船舶接運38袋共842.2公斤第3級毒品愷他命後，返台途中卻於同月25日17點多，在高雄茄萣西方20海浬附近被警方查獲。

高雄地院依違反毒品危害條例罪，判處陸有期徒刑12年6月、沈徒刑8年8月、郭徒刑12年3月、周徒刑12年，陸等人不服上訴，高雄高分院昨天宣判，改判沈徒刑8年2月、周徒刑11年6月、郭徒刑7年、陸刑度不變，尚未定讞。

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