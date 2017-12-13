紅衣女跳樓被勸下 多虧她使出「史上最強溫馨喊話」

成功化解周女自殺危機的武昌街派出所林子惠。（記者王冠仁翻攝）

2017-12-13 12:48

〔記者王冠仁／台北報導〕46歲周姓女子前天中午疑因跟鄰居吵架心情不好，拿著一把美工刀跑到台北市峨嵋停車場頂樓揚言自殘、跳樓，被路人發現報警，幸虧轄區警方迅速趕到現場勸說才化解危機。警方今天公布密錄器畫面，原來多虧了萬華分局武昌街派出所女警林子惠到場，對周女展開「史上最強溫馨喊話」，才成功勸下周女。

「臺北波麗士」今天公布當天前往處理周女自殺事件的女警林子惠密錄器畫面，畫面中可見林員趕到現場，對坐在停車場頂樓邊緣的周女勸說，當周女灰心說出「我想我一輩子就這樣讓人看不起」、「跳下去就能解決問題」時，林員回勸「沒有人會看不起你，只有自己會看不起自己」、「你永遠要相信自己是最好的一個人」。

林員見周女動搖，繼續勸說「我也曾經跟你一樣，覺得自己是個很爛的人」、「我也曾經想要這樣子（跳）下去」，但林員話鋒一轉，告訴周女「只有自己能夠讓自己變得更好」、「你如果永遠看不起自己沒有人會看得起你」。林員苦勸周女將近半小時，最後總算成功勸下周女，化解危機。

武昌所同仁說，30歲的林子惠特考班畢業後分發到武昌街派出所服務1年多，從警資歷並不深，但她平時認真負責，對待民眾溫柔又耐心，深受地方民眾肯定。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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