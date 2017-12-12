邱毅臉書發文批楊偉中挨告 法官認為無關公益判賠10萬

2017-12-12 18:51

〔記者溫于德／台北報導〕前立委邱毅去年在個人臉書上發文直指楊偉中的「學歷都是假的」等，遭目前仍是行政院不當黨產處理委員會委員的楊駁斥發文不實，並提告求償1元，後陸續追加至數十萬元，並要求刊登道歉啟事。案經台北地院法官審理後認為，部分內容與公益無關，並已損及楊的人格或名譽，審酌雙方條件後，稍早判賠10萬元，但不須刊登道歉啟事，全案仍可上訴。

全案起因於，邱毅去年9月7日及20日在個人臉書發文指楊偉中學歷造假，內容包括「碩士學士都是假的」、「連高中有無畢業都受質疑的人」等，也質疑對方「如何具有資格審查複雜的黨產問題？」邱另指，楊在國民黨時期，既是黨內發言人又是文傳會主委，另曾當過廣播電台副總台長，可謂「吃香喝辣」；事後挨告。

未曾親自現身法庭的邱毅，透過律師代為答辯提到，相關言論均是依據各家媒體報導綜合而來，且在仔細端詳被控不實的內容後，可知當事人僅對楊偉中政治立場轉變做評論，加上基於楊身為不當黨產委員屬公眾人物，自然可被評論。

但楊偉中透過書狀表示，在政治大學舊有制度裡，學生能在畢業後，隨時返校領取畢業證書，強調已修業完成並通過口試，僅是未領取證書，而邱的發文的確與實情不符。他本人也在個人臉書上傳「政大台灣史研究所」碩士學位畢業證書照片，自證已取得該校學位。

法官審理後認為，雖部分屬可受公評之事，但仍有侵權內容包括，去年9月7日所寫「楊的學歷都是假的．．．政大碩士是假的」「他追老婆，見岳父母．．．用假學歷騙人吧」「．．．臉皮厚、身段軟、懂得吹牛拍馬舔菊嘗痔．．．」等；以及同年月20日內容則有「暗巷暴走痴漢」「一般遇到癡漢．．．受害女性多不願上法庭．．．」「．．．都是癡漢惹的禍」「較之陳為廷，楊偉中應該屬於升級版癡漢」等，均與公益無關。

法院判決書載明，法官認定邱毅此部分發文已逾越適當評論範圍，不受憲法言論自由保障，並已侵害楊偉中名譽，導致個人人格受貶損，因而判賠10萬元；至於刊登道歉啟事部分，法官表示，由於賠償金額足以彌補個人名譽，因而未判准。

今也有邱毅一方的人到庭聆判，得知敗訴後表示「應該是會上訴」。