國道3號快官路段校車撞轎車 38學生嚇壞了！

某中學校車與轎車發生碰撞，校車車頭毀損、擋風玻璃碎裂，38名學生受驚。（記者湯世名翻攝）

2017-12-12 09:30

〔記者湯世名／彰化報導〕國道3號彰化市快官路段今天上午驚傳校車與轎車碰撞事故！1輛滿載38名學生的某中學校車與轎車發生碰撞，校車車頭毀損，滿車學生因緊急煞車而推擠，全部下車在國道待援，驚險萬分，所幸無人員傷亡，事故發生確實原因已由國道七隊釐清。

國道七隊調查，這起事故發生在今天上午近8時，國道3號南下203.5公里彰化市快官路段發生一起中部地區某中學的校車，與同方向1輛轎車發生碰撞，校車車頭毀損、擋風玻璃碎裂，轎車車尾毀損，校車上的38名學生因緊急煞車而堆擠、碰撞，所幸都無重大傷勢，兩車發生碰撞後立即駛往路肩，38名學生紛紛下車，滿臉驚恐在國道待援，稍後由學校委外接送的遊覽車公司派車接駁到學校。

有學生被這起碰撞事故嚇得滿臉驚恐說：「真是嚇死人了！」還有學生說當時正在車上看書，突然間「轟隆」一聲，接著他就被一股力道拉扯往前衝，撞擊其他學生，真是嚇壞了。

由於正逢上班時間，國道3號南下肇事路段也出現壅塞車潮，所幸迅速排除，並未造成大塞車，這起事故是否兩車未保持安全距離或其他因素造成，已由國道七隊釐清。