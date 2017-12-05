中信金重臣張明田1億元交保撤銷 高院發回北院重裁

2017-12-05 21:57

〔記者楊國文／台北報導〕台北檢署偵辦中信銀內湖購地弊案，指控中信金董事長室專門委員張明田買進內湖區安康段2筆土地，並運用影響力，內定為中信商銀的資訊機房、行政大樓，高價賣給中信銀套利8億9000萬元，將張聲押獲准，台北地方法院11月中裁定准以1億元交保，北檢不服提起抗告，高等法院今撤銷交保裁定，發回北院重裁。

北院原裁定認為，張明田涉嫌重大，客觀上可合理判斷有逃亡動機，羈押原因仍在，不過，張是否與證人陳立白、賴一毅有串證可能，檢方未提出證據釋明，而本案的重要證人、共同被告已詰問完畢，僅剩卓姓、楊姓證人尚未詰問，難認定張明田有串證的必要。

北院也認為，本案犯罪所得為新台幣8.9億多元，並未流入張明田所能支配之處及他任職的中信銀，因此裁定1億元交保，限制住居、出境、出海，每天晚上9點至10點須赴轄區派出所報到。

但高等法院合議庭認為，張明田就證人陳立白何時前往長虹公司，以及他代陳簽訂買賣契約時，陳是否在場等陳述並不相符，而且，陳立白何時向張表明不買潭美段土地一事，張在原審時只說陳「記不得了」，事實並未釐清。而陳立白為何不購買潭美段土地、與中信銀購地的因果關係，高院也認為還有查明必要。

高院指出，戴德梁行辦理購地顧問案的承辦人為賴一毅，賴對購地過程也較清楚，但偵查中沒傳訊過他，並不完備。

高院認為，張明田身為中信金董事長室專門委員，位高權重，在金融圈影響也不可小覷，難認他不會影響到陳立白、賴一毅或勾串其他未到庭的證人，檢察官不服張的交保裁定而提出抗告為有理由，今晚撤銷發回北院重裁。