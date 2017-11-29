阿羅哈車禍傷者收到單程票 業者：補當天的票

2017-11-29 20:50

〔記者蔡清華／高雄報導〕發生在9月11日深夜的阿羅哈客運6死11傷車禍，但公司至今未提出賠償方案，只在事發時致贈每人2000元慰問金，另於中秋節寄給每位傷者一張高雄到台北的單程車票，10名傷者組自救會今天到橋頭地檢按鈴對阿羅哈公司及司機提出傷害與重傷害告訴。

提告的傷者大罵「寄車票給我們幹嘛？誰還敢坐阿羅哈的車？單程車票意思是不用回來了嗎？莫名其妙！」

阿羅哈公司回應，送車票是為了補償案發當天單趟未走完的車票，傷者部分公司有安排一位黃姓副理充當聯繫窗口，公司一直持續有做關心，之前曾詢問傷者和解問題，他們多以現在還在醫療中暫時先不談，並非公司拒談和解，近日會再主動聯繫傷者洽談。

這起車禍橋頭地檢署上月偵查終結，依業務過失致死罪起訴司機吳恊松，認定吳恊松因右手不斷翻找東西，分神為閃避前車，將方向盤緊急左打，失控猛撞內側分隔島護欄釀禍。

至今走路仍須拄柺杖傷者張小姐說，出面提告的目的是請阿羅哈公司快點出來面對，他們一直在使出拖延戰術，說要再往上呈報，傷者甘先生說，除了事發時在醫院拿到的2000塊慰問金，阿羅哈在中秋節寄給他們一張單程北高車票，簡直莫名其妙，「我都不知道還有誰敢再坐阿羅哈的車子！」

張小姐表示，傷者中目前傷勢比較嚴重的有3位，其中1位是腦部要開刀，1個是頭部撕裂傷，需要植髮，整個要整容，她頸椎第3節到第6節受傷，第6節已經裂開壓到神經，腰間盤、脊椎也受損，之後還要開刀。還有很多人沒有辦法上課、上班，生活開銷無法支付，到底該怎麼辦？