酒後失態非首次 法院可判李婉鈺強制酒癮戒治

新北市議員李婉鈺涉嫌酒後襲警，被警方依妨害公務現行犯逮捕，29日移送台北地檢署複訊；檢察官庭訊後，諭令李5萬元交保。（記者黃耀徵攝）

2017-11-29 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺再爆酒後失控，因涉嫌襲警，被台北地檢署依妨害公務罪嫌諭令5萬元交保，李婉鈺對此則辯稱是住戶與員警先打人。而李婉鈺已非首次引起爭議，過去酒後曾侵入民宅掌摑陌生人等。精神科醫師指出，李婉鈺有可能遭法院研判需強制酒癮戒治。

李婉鈺今（29）日凌晨前往北市大安區正義國宅找友人，疑似酒後斷片，頻頻按錯電鈴，之後竟襲警與掌摑民眾，被上銬帶回偵辦。據《蘋果》報導，精神科醫師楊聰財表示，酒經對人體等同中樞神經抑制劑，飲用後會壓抑大腦皮質運作，使人理智降低並放大情緒，如人變得情緒化、哭鬧、短暫記憶力降低。

至於李婉鈺是否符合酒精成癮的標準，楊聰財表示，這得考量她的飲酒頻率與每次的量，但由於李婉鈺先前也曾有酒後失控案例，依照過往類似情形，國內外做法都是建議進行酒精依賴戒癮治療，避免造成社會問題。

律師張鴻欣表示，對於連續酒後鬧事者，法院可祭出強制酒癮治療。而李婉鈺過去曾酒後曾與民眾發生衝突，確實可能遭到法院研判需要強制酒癮戒治，但仍需由法官視個案裁量而定。一般來說，法院會評估當事人酒後肇事頻率是否達3次以上、涉案情節輕重，以及造成的損害大小做出裁決，也會考量當事人是否「自知」酒後會誤事卻仍無法控制。