控看守所侵害接見權 名律師獲國賠1萬4000元

2017-11-28 00:04

〔記者李立法／屏東報導〕名律師郭憲彰到屏東看守所申請接見羈押禁見的當事人遭拒，認為接見權受侵害，遂向看守所求償75萬1元的執業及人格損害，屏東地院認為屏東看守所有疏失，符合國賠要件，判看守所應賠償郭憲彰1萬4000元執業損失，可上訴。

郭憲彰去年9月台北律師公會舉辦律師節慶祝活動，因邀請總統蔡英文出席，基於總統維安，特勤人員在會場外放置安檢門，要求出席律師都須安檢，引發郭憲彰不滿，認為猶如「鑽狗洞」，污辱律師尊嚴，憤而推倒安檢門，被檢方依妨害公務罪起訴，一時聲名大噪。

郭憲彰去年並對屏東看守所提出國賠請求，理由是他在103年8月27日以委任辯護人身分向看所守申請接見因案被羈押的黃姓當事人，卻被看所守人員以檢察官不准為由，拒絕接見，他認為看守所於法無據，侵害他接見當事人的權利，以他出勤費每小時4000元、出勤時間3.5小時計算，即受1萬4000元損失，並對他信用、尊嚴及人格權造成損害，共要求看守所賠償他75萬1元。

屏東看所守主張，當天經承辦人員請示屏東地檢署承辦檢察官後，檢察官認為黃姓當事人為禁止接見通信的羈押被告，郭憲彰所持委任狀形式上是否為真，尚屬有疑，因而未辦理接見，承辦人員依法執行職務，並無故意或過失。

法官認為，刑事訴訟法規定，限制辯護人與羈押中被告接見，應使用「限制書」，在郭憲彰申請接見當天，屏東看守所應通知檢察官，若有限制接見的必要，應請檢察官於24小時內向法院聲請補發限制書，始為合法，但看守所卻提不出相關證明，顯違規定，侵害郭憲彰的接見權，應賠償郭1萬4000元執業損失。

郭憲彰另提出信用、尊嚴及人格權等非財產上的損害，法官認為郭提不出相關證明，屬求償無據。

郭憲彰表示，將求償金額訂在高出簡易訴訟75萬元門檻1塊錢，是為避免該案二審上不了高院，此案他一定會上訴。

屏東看守所也表示將爭取上訴改判機會。