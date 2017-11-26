高雄警緝毒 開2槍逮2男1女、另1男逃逸

2017-11-26 19:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕楠梓警分局加昌所員警今晚於右昌街緝毒，發現3人疑似毒品交易，警方據報前往發現黃姓搶奪通緝犯騎車搭載陳女，警方見狀上前盤查，其中陳女謊報假名，被警方識破逮人。

黃姓搶奪通緝犯（38歲）棄車趁機落跑，被警方發現攔阻，竟出手推擠警方，警方當場開2槍，仍被黃男逃逸，朱男則因竊盜罪被拘提到案。

另名黃姓毒品通緝犯（41歲）於樓上聽聞開槍，下樓逃逸反被警查獲，警方當場逮獲1男1女，其中陳女有毒品等5條通緝，黃男也有毒品通緝，另名黃姓搶奪通緝則逃逸無蹤，全案警方追緝中。

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