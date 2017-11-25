侯武忠醫界人生 駛船離島巡迴看診劃句點

曾獲醫界最高榮譽「醫療奉獻獎」的澎湖慢性病防治所所長侯武忠（圖），在今年2月間健檢時意外發現罹患胰臟癌，雖經住院化療改善，但不幸在20日清晨不敵病魔在高醫病逝。（取自臉書）

2017-11-25 08:30

〔中央社〕「阿忠醫生」還會再回來嗎？「侯醫師又夠駛船嘜來呷阮看病了」，這些都是出自澎湖離島鄉親最真誠的話。只是，阿忠醫生駕船穿梭離島的身影，永遠也不會再聽到和看見了。

侯武忠自高雄醫學院畢業後返鄉，長年服務於澎湖望安和七美等離島與偏鄉，白沙鄉是服務最久的地方，除了白沙鄉行政中心的白沙衛生所所轄島內的10個村里外，還要定期赴員貝、鳥嶼、吉貝和大倉等4個有人住的離島看診服務。

在全國數以萬計醫生中，大都是開車或坐車醫院或診所看診，返鄉服務的侯武忠，起初搭乘往返離島的交通船看診。但是澎湖的冬天時常吹起8、9級強風，受天候影響交通船就會停駛，且得要配合交通船的時間，實在非常不便。

「要等醫生來！」侯武忠不忍離島鄉親連身體的病痛都要忍；於是先是自掏腰包把交通船包下，每周固定時間，到兩個小島看診，讓離島居民終於有了固定的門診時間。

但是包下交通船並沒有完全解決問題，雖然有固定的時間，駕駛也很忙。侯武忠覺得這樣也不是辦法，因為「醫療最重要的是，病患對醫師有信心，建立信心第一步就是要準時看診」，尤其在「無醫村」的偏遠小離島，定期前往看診，居民的期待才不會落空。他決定不如自己來，下定決心跟老船長「學開船」，學了半年，終於考上小船駕照。

自己花錢建造的「愛之船」、「昭滿號」兩艘船，分別泊靠在白沙中屯與岐頭兩個漁港，自己開船到無醫村的離島看診，創下全台首位自己買船到離島行醫的醫生，20多年來日復一日從未中斷，成為離島居民健康的守護者。

早年澎湖醫院人力不足時，晚間還兼負醫院的急診與法醫行政相驗等業務，幾乎是全年無休的24小時看診與待命，投入醫療服務的精神，讓他在不到40歲的年紀，即獲得醫界殊榮的第12屆醫療奉獻獎，今年也獲得法務部績優法醫的表揚。

侯武忠的醫界人生，曾就有人問他，這樣做會不會太累了？這位離島仁醫說，生活在澎湖島上的居民，偏鄉父老大家就像家人一般，能夠看到每個人身體健康與平安，是希望所在。

看診時穿著隨興的這位船長醫生，有時僅穿著休閒短褲和藍白夾腳拖，和一般求診民眾或患者並無兩樣，不知道還以為也是等待看診的患者，與求診患者間沒有距離感，尚合在地的味道，視病猶親、無私的奉獻，獲得求診的患者豎起手姆指稱讚。

只是沒想到，侯醫師看顧好鄉親的身子之際，卻傳出不敵胰臟癌病逝的惡耗，鄉親們都念茲在茲，感念在心，期盼「阿忠或者是候醫生，早日回到診所或巡迴醫療來，等你囉？」，但這些出自患者心中的話語，阿忠永遠也再聽不到了。