夫開瓦斯要妻「一起死」 妻訴請離婚獲准

2017-11-22 17:06

［記者黃捷／台北報導］劉姓女子與談姓男子離婚8年後再次結婚，但夫妻倆相處不睦，談男曾企圖強暴劉女未遂，甚至開瓦斯揚言自殺，恐嚇「要死一起死」，劉女忍受不了訴請離婚，士林地院認為，談男已危及劉女生命安全，雙方婚姻已生重大破綻無法回復，判准離婚。

劉女提告指出，她與談男1979年結婚育有2名子女，曾於1991年離婚，8年後再次結婚，但談男經常對她家暴，還有賭博、交女友行為，她多次提離婚要求都被拒絕，為了子女才選擇隱忍。

劉女說，前年某日談男突然把她強拖進房間，表示「我今晚要強暴妳」，她奮力抵抗，談男沒能得逞，卻把她囚禁在房間裡，隔天清晨她藉口上廁所離開，趁機傳訊息向兒子求救，談男發現後竟把後陽台瓦斯桶抬進屋內，打開揚言「要死一起死」。

她說，談男之後遭依妨害自由、公共危險罪判刑確定，她並聲請保護令獲准，但談男出獄後仍多次傳簡訊、打電話騷擾，造成她心理傷害及精神壓力，因此請求離婚。

談男抗辯，他確實打算開瓦斯自殺，但未曾限制劉女行動，他才是被害人，他曾答應劉女母親會好好照顧劉女，劉女開刀住院時也有照顧，他有盡配偶責任，不同意離婚。

法官認為，既然囚禁及開瓦斯事件經刑事判決確定，且兒子出庭證稱，案發隔天他去帶母親走，談男竟對他說「我昨天強暴你媽」，此事不僅造成劉女生命、身體及財產上的重大危險，婚姻有破綻無法回復，均應由談男負責，遂判准離婚，可上訴。