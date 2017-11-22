渣男懷念前女友好身材 逼打7次分手炮判刑7年

2017-11-22 16:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕廖姓男子懷念前女友小芬（化名）的好身材，散布小芬裸照，逼小芬瞞著男友繼續跟他聯絡，並威脅「只要跟我嘿咻10次，即銷毀裸照」，成功逼小芬與他嘿咻7次。基隆地院認為，廖男違反小芬意願，依強制性交等罪判他7年徒刑。

此外，廖男恐嚇小芬，散布裸照逼小芬繼續與他聯絡部分，則分別被依恐嚇與強制罪各判4月徒刑與拘役50天，均得易科罰金。

判決指出，廖男與小芬交往期間，仍於前女友暗通款曲。小芬去年6月間發現後，毅然決然與廖分手，與現任男友交往。

未料，廖男才與小芬分手1個月，就懷念起小芬，以手機通訊軟體LINE傳送「你要我公布你漂亮身體，我隨時可以送到你住處、讓大家看看」。

之後2個月，廖男不斷傳送「我要去妳家那裏等人，被我等到我會殺人」、「被我等到妳就很難看」、「硫酸潑妳」、「死、死、，我們共同死」恫嚇小芬。

接著，再傳送小芬下體照片與她睡覺照片，脅迫小芬繼續與他聯絡，並威脅「只要跟我嘿咻10次，即銷毀裸照」

小芬擔心裸照曝光，被男友看到，只好配合廖要求，瞞著男友跟廖男到基隆市多家旅館嘿咻7次。

小芬自覺對不起男友，向男友坦承，並且在男友的陪同下報案，揭發廖男惡行。

法院認為，廖男不甘與小芬分手，明知小芬不願與他交往，竟以恐嚇散布裸照、危害小芬及家人性命，逼迫小芬與他發生性行為，違反小芬意願，致小芬身心飽受折磨，依犯強制性交罪，共7罪，各處3年2月徒刑，合併應執行7年徒刑。