汽車配件小工廠苦撐 做了這件違法事海撈200萬

2017-11-16 11:10

〔記者陳薏云／新北報導〕「我哪有造假！」新北市蘆洲區一名45歲林姓男子，開設汽車配件工廠，因長期銷量不佳，竟異想天開，上網購入各車廠盜版LOGO，縫製在自產的避光墊、行李墊上，再外銷至全台汽車用品百貨，從今年4月開始就已獲利200萬餘元，保二總隊刑大偵三隊14日兵分多路查緝，逮捕林男，沒想到林男還辯稱「原廠沒有的產品，我製作怎麼會是造假！」

警方調查，林男於101年開設汽車用品工廠，雇用5名員工，出產一些避光墊、行李墊等產品，卻因沒有知名度，銷售不佳，月營收都快付不起員工薪水。林嫌向警供稱今年4月起，購入各大車廠的商標如：CR-V、TIDA、YARIS等，將其車縫在避光墊上，並對外向汽車用品百貨稱「我這貨沒問題，可以賣」，就連不少汽車業務都向林男購買拿去贈送給客戶，因此打開銷路。

警方先在台南市東區一間汽車用品百貨查緝到多樣仿品，經27歲許姓老闆表示，貨都是跟林男進的，警方循線追查，於14日前往林男工廠查緝，共查獲沖壓機臺1台、裁縫機台、模具4具、多家廠牌型號汽車遮陽避光墊768件、汽車後行李墊31件、各車廠商標3745件。

林男見警進入工廠，立刻主張「原廠沒有生產這些配件，我製作怎麼算造假」，更稱在避光墊上車商標，只是要辨識產品款式，說詞避重就輕，經警方概算侵權市值約上千萬元之金額，訊後將林男依商標法罪嫌送辦。

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