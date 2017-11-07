世貿珠寶展傳重大竊案 2億稀世鑽石被盜

台灣珠寶首飾展傳重大竊案，2億稀世鑽石被盜。（記者姚岳宏翻攝）

2017-11-07 10:57

〔記者姚岳宏／台北報導〕甫閉幕的世貿一館「台灣珠寶首飾展」驚傳兩億元鑽石竊案，6名疑似南亞國籍竊賊，得知吳姓女董把價值兩億元的鑽石放在皮包夾袋裡，趁她搬東西上車時，把皮包整個偷走，吳女隨即發現報警，警方雖在附近草叢裡找到皮包，但最重要的鑽石卻不見，警方正調閱監視器，循線追緝中。

吳女稱，遭竊鑽石分別為14克拉的粉鑽、7克拉裸鑽及1克拉的紅鑽石，另有兩塊翡翠及1顆藍寶石，據透露，其中粉鑽價值約1億元，紅鑽石由於極罕見，僅1克拉市價就要6千多萬元，另外7克拉鑽石也值2千萬元以上。

昨天是為期4天的「台灣珠寶首飾展」最後一天，晚間6時許，所有珠寶櫃位準備退場，46歲吳姓女董把價值連城的6件鑽石首飾，放進皮包內隨身攜帶，後下B1停車場準備開車離去，她為了把一些展場用品放進後車廂，先把皮包放進車內，沒想到等她搬完東西回車內，皮包卻不翼而飛。警方事後在附近草叢發現吳女遺失皮包，但鑽石卻消失不見。

警方調閱現場監視器畫面，並未拍到歹徒行竊過程，擴大調閱，發現有6名南亞國籍男子事後匆忙搭計程車離開現場，吳姓女董疑似早被盯上，究竟歹徒為何得知吳女鑽石放置處，這些南亞男子是否涉及竊案，目前警方還在釐清。