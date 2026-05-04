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    台灣護國神犬海報兇喊「I吸YOU」 反差萌翻逾80萬日本人

    2026/05/04 15:13 即時新聞／綜合報導
    台灣桃園機場張貼的米格魯檢疫犬宣導海報，近期在日本社群網路爆紅。（圖擷取自@bonkuretaiwan 社群平台「X」）

    台灣桃園機場張貼的米格魯檢疫犬宣導海報，近期在日本社群網路爆紅。（圖擷取自@bonkuretaiwan 社群平台「X」）

    日本正值春季長假黃金週（ゴールデンウィーク），台灣等鄰近國家，被不少日本人列為出國觀光旅遊的人氣首選。一名日本旅客分享，在桃園機場看到海關張貼一系列宣導海報，其中2張是由米格魯檢疫犬擔任主角，牠們露出與呆萌本尊不同、看起來非常嚴肅且殺氣十足的神情，反差萌模樣曝光後，瞬間萌翻一票台日網友！

    社群平台「X」（前Twitter）名為「ボンクレ台湾」的日本網友，上月底搭機來台享受黃金週假期，期間不忘在社群分享自己的所見所聞，吸引許多台日網友關注。數篇貼文中，討論度最高的是2張來自桃園機場的海報，只見2隻被譽為「護國神犬」的米格魯檢疫犬，朝著前方露肅殺氣勢、緊皺眉頭與鼻子，看起來非常不好惹。

    不僅如此，海報還使用中英文雙語，寫出「不要說你不知道，動物、植物製品，你不申報嗎？」等警示標語，以及搭配一個充滿台式諧音哏的「I吸YOU」。據悉，「I吸YOU」是運用英文「smell」（嗅覺）和「see」（看）發音相近的這2字，呈現「我聞到你（I Smell You）」、「我看著你（I See You）」等巧妙含意的趣味雙關語。

    原PO笑說，「台灣檢疫犬的威壓感正逐漸增強！」，貼文發布後，吸引超過80萬人次瀏覽，許多日本網友讚嘆，「想飛去台灣朝聖！」、「我想把這個圖案印成T恤」、「如果有製作成貼紙，我想要一張」、「日本檢疫犬通常只會安靜地坐在行李旁邊，台灣這隻絕對會咬掉你帶進來的任何可疑物品！威懾力超驚人！」。

    該文還被轉發到臉書社團、Threads社群平台，吸引大批台灣網友分享其他版本的宣導海報，掀起眾人熱議，「感覺會被直接開罰」、「I 吸you是誰想的啦，拜託加薪水」、「台灣的檢疫犬很強，我朋友的媽媽去日本回來，被聞到有東西在行李箱，當場打開檢查都沒找到，朋友的媽媽回到家才發現，是吃梨子時滴到衣服上的梨子汁」。

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