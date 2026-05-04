師鐸獎女師慘遭虐殺！兇手「死刑逆轉無期定讞」 檢察總長提非常上訴

劉嫌涉嫌以鐵鎚打死退休女教師，被警方制伏倒地。（資料照）

高雄市10年前發生師鐸獎退休女老師遭虐殺命案，凶手劉志明原依強盜殺人罪判處五度死刑，高等法院高雄分院更四審認其並未搶奪被害人二千元現金，且有更生改善可能性，首次改判無期徒刑，褫奪公權終身，並經最高法院駁回上訴確定。不過，檢察總長邢泰釗認為該案審判違背法令，且涉及重大法律見解有統一必要，今已向最高法院提起非常上訴。

最高檢特別強調，雖然本案判決結果並非對被告不利，但涉及重大殺人案件量刑標準的重要法律問題，包括犯罪是否具計畫性，能否作為判斷是否屬於情節最重大之罪的標準，以及是否得僅以計畫性作為唯一決定因素，均有釐清與統一見解的必要，因此提起非常上訴。

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最高檢指出，更四審判決在適用法律上存有多項違誤，原判決引用「公民與政治權利公約」相關規定，認為隨機、偶發且非計畫性的強盜殺人，不屬於情節最重大之罪，據此未判處死刑；無論公約或憲法法庭相關判決，均未以是否具計畫性作為判斷是否屬於最重大犯罪的標準，原判決有不當適用法則的違法。

此外，最高檢主張，原判決一方面認定被告在公共場所隨機挑選不特定對象下手，行徑冷血且對社會衝擊重大，另一方面卻又認為此類隨機犯行的非難性低於計畫性犯罪，理由前後矛盾，且違反一般經驗法則與論理法則。

最高檢續指，原判決在認定被告犯行情節極為嚴重的情況下，卻僅以「非計畫性犯案」作為單一理由，即認定不屬於「情節最重大之罪」，此一見解也與先前最高法院判決所強調應綜合各項量刑因素審酌的原則不符。

在事實認定部分，最高檢認為，原判決未依證據充分釐清被告殺人動機，也未將其強制性交行為納入量刑評價，即逕行認定不屬最重大犯罪，存在適用證據法則不當及理由矛盾問題。

另就強盜部分，最高檢表示，原判決既認定被告已取得被害人車鑰匙並離開現場，卻仍認定屬強盜未遂，而非既遂，亦有適用法則不當的違法。

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