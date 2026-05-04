《逐玉》男星「張凌赫」高雄賣粉圓？34年老店這1幕讓網友暴動

攝影師阿B據說是從小帥到大。（擷取自threads@bben89）

網友認為阿B是台版張凌赫。（擷取自threads@bben89）

中國劇《逐玉》男主角張凌赫。（翻攝自微博）

高雄市文化中心附近1家經營34年的紅心粉圓老店，近日因老闆娘外甥一段幫忙叫賣的影片，因神似近期中國劇《逐玉》男主角張凌赫，而讓網友暴動，記者直擊下午紅心粉圓店排了不少客人，不過老闆娘反而覺得，因為媒體來採訪，嚇跑了不少客人！

對於「台灣版張凌赫」賣飲料，網友紛紛留言「太帥了吧」、「好多年前我去買過，回家一直跟我姊姊們說那個紅心粉圓的老闆兒子（我以為的）很帥你們快去看」、「看完逐玉，第一眼以為是張凌赫！」。

而老闆娘的外甥阿B目前的職業是一名攝影師，他也留言「手感還在，看來太早退休了」、「大家太熱情，我都有考慮今晚跑去店裡當一小時店長。」

家族有荷蘭血統

粉圓店趙姓老闆娘表示，外甥從國中到結婚前都在店裡幫忙，因為家族有荷蘭血統，所以外甥真的是從小帥到大，雖然他以前來幫忙時都戴著口罩，但仍經常都有女生來看她，或是媽媽來幫女兒看他。前幾天勞動節連假時外甥特別帶著妻女到店裡找她，見店裡客人多一時手癢也下來幫忙，沒想到這段影片PO上社群平台會引發熱議，直稱被嚇到了。

不過，現場排隊的客人大多是老顧客，他們說，並不是因為今天Threads上的影片才特別來的，而是平常就喜歡吃這家的粉圓冰，經常也都是要排隊。

阿B 在阿姨和姨丈經營的粉圓店幫忙，未料因神似中國藝人張凌赫而引發網友暴動。（擷取自threads@bben89）

林泉街紅心粉圓店老闆娘趙小姐（圖）指外甥以前在店裡幫忙，就有不少女客人專門來看他。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法