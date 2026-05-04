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    首頁 > 政治

    民眾黨內訌！莊貽量批2個太陽矛盾已浮現 指小草不想當「小藍」

    2026/05/04 16:06 記者許麗娟／高雄報導
    莊貽量認為民眾黨２顆太陽的矛盾已經浮現，並指小草及支持者並不想只當小藍，而是希望民眾黨有自己的主體。（記者許麗娟攝）

    莊貽量認為民眾黨２顆太陽的矛盾已經浮現，並指小草及支持者並不想只當小藍，而是希望民眾黨有自己的主體。（記者許麗娟攝）

    前民眾黨高市黨部主委莊貽量今（4）日中午突發採訪通知，質疑黨內不分區立委名單有「金流介入、利益交換、黑箱決策」，原本預計將揭露重大內幕，但現場卻稱是「小編誤發」，改口稱是「資助黨部運作選舉的經費」，但也不滿黨中央對高雄地方黨部登記參選的黨員不聞不問，並指「2個太陽」的矛盾已經浮現。

    莊貽量原發採通時，指「透過南部重量級人士牽線接觸中央具影響力人士，對方明確提出需支付一筆高額資金，承諾可『安排進入不分區安全名單』。」但又馬上收回訊息，受訪時又稱是小編誤發。

    他說，當時想進入不分區名單，高層也表示沒有問題，要求協助黨部運作及資源的幫忙，認為已盡力幫忙卻沒有在安全名單，至於給多少錢他說還要釐清，因為不是直接與高層接洽，並改口稱不是保證金，而是資助黨部運作選舉的經費，只有幾萬元，但不願透露實際金額。至於沒進入安全名單是否生氣被騙？莊回應，有點失望、但尊重黨中央的考量。

    莊貽量也說，昨晚就睡不著，幾個月前他就在中央黨部登記參選左營、楠梓區的市議員，至今黨中央遲遲沒給答案，聽說這兩天要跨過登記海選機制改為徵召，包括車子追蹤器，好像是場陰謀，不想讓他參選。

    莊貽量直指，自己在民眾黨5、6年了，左楠也經營很久了，但地方黨部主委遲遲沒給他們消息，目前高雄市黨內只有提名與主席（黃國昌）有「淵源」的前時代力量的林于凱，認為雙顆太陽的矛盾已經浮現，他不希望黨分裂，「老黨員變成主席（黃國昌）不願意照顧的對象。」

    莊貽量並指柯文哲應該回歸，大家就是不喜歡藍或綠才會加入民眾黨，如果只是當個小藍，配合國民黨的思路，小草與黨員都不會買單。

    莊貽量語重心長的說，「藍白合」只是口號，議員層級根本無法藍白合，大家要搶地方糧草，認為藍白合只會讓民眾黨的支持者一直掉，南部可能只剩4、5%，甚至更少；黨已偏離初衷和核心價值，加上遲遲卡住老黨員的登記參選不提名，他不排除脫黨參選，「林于凱只入黨2個月就能選，老黨員們沒有人可以吞得下去」。

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