史王、王母點頭再訪台 賴總統：外力介入只讓台史邦誼更鞏固

賴清德總統出訪史瓦帝尼，賴總統當地時間3日表示，國王及王母已答應再次訪台，尤其王母上次訪台已睽違10年。（總統府提供）

賴清德總統出訪史瓦帝尼，當地時間3日出席恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）國宴。賴總統致詞表示，國王及王母已答應再次訪台，尤其王母上次訪台已睽違10年，賴並重申，台史邦誼永固，不受任何外力干擾影響，任何外力的介入，只會讓台史的情誼更加鞏固。

賴清德表示，再次感謝國王的熱情邀請，很榮幸能率團到美麗的史瓦帝尼進行國是訪問，此行收穫滿滿，與國王簽署聯合公報、共同見證兩國外長簽署《關務互助協定》，將有助鞏固兩國邦誼，未來經貿及各項合作交流能更進一步發展之。

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王母：台灣就是我的第二個故鄉

賴清德提到，他也獲得國王、尤其是王母答應再度訪台，王母陛下前次訪問台灣已經是10年以前的事情，王母提及，台灣就是她第二個故鄉，也深刻感受有好長一段時間沒有回到台灣這個家，以及台灣這個家在想念她，所以很高興地承諾會在最快的時間回到台灣訪問。

賴清德提到，他們所在的國際會議中心（ICC）是國際級建築，未來勢必成為史瓦帝尼王國地標及南部非洲未來會展產業發展中心，同時也是國際會議的場館。感謝國王親自導覽，讓他更加深刻了解這個場地，不只具備最現代化的會議廳、會議所需各項先進科技設備，亦融合史瓦帝尼在地文化及藝術家作品。

賴清德指出，國王勇敢地在各種國際場合為台灣仗義執言，從其對史瓦帝尼各項國政議題的掌握以及對未來發展的藍圖擘劃，都可感受到他的智慧。過去40年在國王的帶領下，史瓦帝尼有長足的進步，相信未來進步會更加顯著，人民的生活也一定可以更好。

賴清德期盼，中華民國台灣和史瓦帝尼王國邦誼永固，兩國人民的感情不會因為任何的外力干擾而影響；任何外力的介入只會讓兩國的情誼更加鞏固，期盼兩國如同一家人共同合作，創造更繁榮、更進步、人民生活更好的國家社會。

賴清德總統出訪史瓦帝尼，當地時間3日出席恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）國宴。（總統府提供）

賴總統表示，國王及王母已答應再次訪台，尤其王母上次訪台已睽違10年。（總統府提供）

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