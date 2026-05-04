彰化縣長選舉劉和然答應了？ 李乾龍稱本週有好消息 蕭景田：他也是選項之一

彰化縣黨部主委蕭景田今天受訪首度鬆口新北副市長劉和然（見圖）也是選項，透露最後出線人選不一定是檯面上表態爭取的4人。（資料照）

國民黨彰化縣長提名遲未拍板，副主席兼秘書長李乾龍今天表示，「這禮拜應該會有好消息跟大家報告」，讓外界再度關注人選是否真的能定案了。據黨內人士指出，這個人選傳出是縣長王惠美力挺的新北市副市長劉和然，黨中央也認同，目前就等劉和然點頭。而國民黨彰化縣黨部主委蕭景田受訪也透露，人選有5人，「劉和然也是選項之一」。

雖然本週三（6日）中常會目前尚未將彰化縣長提名案列入提案，黨內人士指出，因為徵召提名，不一定中常會才能公布，明（5日）人選會更明朗。蕭景田表示，雖然他沒有接到通知，但他認為，李乾龍的說法應該有所本，不至於只是順口回應媒體記者。以秘書長層級發言應有其一定依據，不太可能無憑無據就對外釋出「這禮拜有好消息」的訊息。

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外界最關注的人選，除了已表態爭取提名的立委謝衣鳯、前立委柯呈枋、前副縣長洪榮章、前國民黨考紀會主委魏平政之外，蕭景田首度鬆口表示，新北市副市長劉和然，現階段也不能排除在外，人選應該是要包括劉和然在內有5位，「劉和然也是選項之一」不能說劉沒有機會。

蕭景田進一步指出，5人都是黨內優秀人選，也都有能力勝任縣長職務。至於最後誰能出線，他強調那是黨中央權責，地方無法代替中央決定或發言，接下來，不論誰出線，就是成為國民黨的候選人，其屬意的縣黨部主委，端看候選人他個人的看法來定奪。

外界關切是否越早定案越有利地方輔選，蕭景田指出，黨中央有其高度與考量，提名不只看時間早晚，更在於人選慎重與後續整合順不順利，「不是單純越早越好，還要顧到整合跟輔選能不能順利。」

記者再問國民黨是否可能在彰化操作「藍白合」還有提名時程延宕，會不會影響後續選戰布局。對此，蕭景田表示，目前沒有這樣的規劃，「就我所知，不可能變成這樣！」儘管從地方輔選角度來看，提名越早確實越有利，但黨中央考量不會只有時間快慢，更重要的是人選是否能順利整合、提名後能否讓輔選工作推進得更順。

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