老鷹重回台北花了30年！ 北市廣投老鼠藥恐釀猛禽浩劫 雪羊批：這題蔣萬安0分

過去在棲地破壞、農藥與滅鼠藥的三重夾殺之下，讓黑鳶族群一度只剩不到200隻，所幸30餘年來，在多方努力之下，黑鳶數量重回千隻。（資料照）

北市近期鼠患嚴重，北市府擬採取大量投放老鼠藥等方式防治，遭質疑恐導致猛禽大量死亡等生態浩劫；資深登山客兼山岳作家「雪羊」發文指出，老鷹族群重回台北盆地的天空，花了台灣人30年的光陰，如今市長蔣萬安「廣投滅鼠藥」，又懶又敷衍的措施，會讓周邊生態玉石俱焚，批蔣「這一題他只能拿0分。」

資深登山客兼山岳作家「雪羊」在臉書發文表示，台灣過去在棲地破壞、農藥與滅鼠藥的三重夾殺之下，讓黑鳶族群一度在1992年時只剩不到200隻，所幸30餘年來，在多方努力之下，守住僅存的棲地、禁掉劇毒農藥，才讓黑鳶的數量不斷增加。

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直到在2025年的族群數量調查中，獲得了1033隻的成果，終於突破了千位數大關，市中心偶爾有之、新北市環山區域只要天氣好就能看見黑鳶，讓老鷹重回台北盆地的天空，花了台灣人30年的光陰。

「雪羊」指出，蔣萬安被批評鼠患危害時，第一時間想到的卻是過去曾重創黑鳶族群與生態系統，完全治標不治本、老鼠幾個月就能恢復數量，卻能讓周邊生態玉石俱焚再起不能的「廣投滅鼠藥」，簡直又懶又敷衍。他直言：「作為一個台灣生態數一數二都市的市長，這一題他只能拿0分。」

從來沒有聽過有都市靠滅鼠藥解決鼠患的原因，沒有人做得到一次投藥就讓每隻老鼠乖乖吃藥死光，還要保證周遭的老鼠不跑進來攻佔空出來的棲地。老鼠藥對生態系統的傷害有過之而無不及，被毒死的老鼠對於原本就以其為食的各種動物來說，恐成為他們的最後一餐。

比起老鼠一年可以生到六胎的鬼神繁殖速度與數量，這些頂級掠食者一旦折損，回復的代價至少是好幾年，少吃幾百上千隻老鼠，摧毀生態系的平衡。

「雪羊」認為，要想解決生物的問題，只能從「飽」著手，積極減少食物殘渣的數量，做好廚餘垃圾管理與空間清潔、清除自私餵食者到處亂撒變成老鼠把費的飼料堆甚至立法連結責任等等，都是直接有效的方式。

只要沒有食物存在，老鼠自然會往其他有食物的地方去，沒有飢餓的動物會把能量浪費在對生存沒有意義的空間之中。

最後「雪羊」重申，記得去年底到松菸開會，離開時發現大巨蛋上空有老鷹盤旋，開心了好一陣子；期待我們還能繼續在台北的天空中，與自由翱翔的老鷹相遇，讓思緒跟著牠們一起展翅高飛。

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