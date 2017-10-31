遠雄弊案等4大案計起訴31人 趙藤雄共求刑24年

遠雄弊案偵結起訴，趙藤雄、洪嘉宏、周勝考移審台北地院。圖為趙藤雄。（記者王藝菘攝）

2017-10-31 10:59

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦遠雄創辦人趙藤雄所涉包括遠雄人壽掏空案、新北市土地工程案、大巨蛋案，以及涉行賄前營建署城鄉發展分署長洪嘉宏的眷改弊案等4大案，今天全部偵結並依違反貪污治罪條例等罪起訴；在押的趙藤雄、新北市議員周勝考及洪嘉宏等3人，今早均已移審台北地院；4大案合計起訴被告31人，13人獲緩起訴。

趙藤雄所涉掏空遠雄人壽案、新北市新莊及土城土地開發弊案，趙分別被依財報不實、行賄等罪，合計共求刑24年。

大巨蛋案 李述德求刑10年

大巨蛋部分，時任北市府財政局長李述德，涉嫌在代表北市府與遠雄議約會議時，在議約、甄審過程中虛構上意矇騙、假借不實話術附合遠雄，危害台北市民的權益，求處10年徒刑。

台灣建築中心前執行長許銘文，明知大巨蛋屬於開發量體龐大，短時間內可容納4萬人之重大公共設施，防火避難設計如有不當，恐引致公眾之傷亡，嚴重程度恐更甚於八仙塵爆案，竟未盡職責為大巨蛋防火避難性能設計把關，護航遠雄不當取得建造執照，置廣大民眾生命、身體及財產安全於不顧，具體求處9年徒刑。

涉新北市土地開發弊案 周勝考求刑10年

新北市議員周勝考所涉新北市土地開發弊案，犯後否認犯行，具體求處10年徒刑；眷改弊案部分，洪嘉宏向遠雄集團索賄高達9500萬元，另向冠德建設及昌益建設期約索賄2起眷改案，不法金額高達1億2300萬元，並已收受3550萬元，考量洪嘉宏已自白犯行，並全數繳回不法所得，建請法官量處適當之刑。