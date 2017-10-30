她當車手盜領50萬 想去同志遊行看熱鬧被活逮

2017-10-30 13:21

〔記者王冠仁／台北報導〕44歲林姓女子缺錢花用，被詐騙集團吸收成車手，在便利商店ATM頻繁提領現金，替詐騙集團領走50多萬，但她只拿到1萬元酬勞；警方獲報追查，前天循線到她住處外埋伏，趁她要去參加同志大遊行出門時逮人。她被逮後承認替詐騙集團領錢，還抱怨原本想去參加遊行看看熱鬧，想不到被警方打亂計畫，警方最後將她依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，近來有詐騙集團以假檢警、網路購物誤設分期付款等詐騙老梗，騙走10多名被害人的提款卡與密碼；詐騙集團再將提款卡與密碼，交由透過網路徵才廣告吸收成車手的林姓女子，指派她去便利商店ATM盜領。

林女上月頻繁到台北市東園街附近的便利商店提領，警方獲報追查，調閱上百支監視器畫面後，根據林女車牌鎖定她行蹤，本月28日循線到她新北市三重區住處外埋伏，趁她要出門參加同志大遊行時逮人。

林女被逮後說，她平時以打零工維生沒有固定收入，近來工作難找，她有一餐沒一餐，家中飼養的兩隻寵物狗更是沒錢買飼料快要斷炊；她上網找工作，迫於經濟壓力成為詐騙集團車手。她依對方指示先與另名車手碰面取得提款卡與密碼，再依電話指示去領錢後再將款項交給上線，並從提領金額當中分得2.25%當作酬勞；她先後領走約50萬元，分得1萬元酬勞。

警方說，有員警見到林女髮型像男生一樣帥氣有型，好奇詢問才知道她曾經交過多個女友，但因工作不穩陸續分手，她落得孤單一人才想去參加同志大遊行看看熱鬧。警方除將她依詐欺罪嫌送辦，也將追查幕後的詐騙集團。

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