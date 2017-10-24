男友最後牽了別人的手 她甘淪「小三」還懷孕產子

2017-10-24 17:43

［記者鄭淑婷／桃園報導］黃姓女子與毛姓男子交往4年多，2013年7月毛男瞞著黃女結婚，1個多月後，黃女從毛男臉書PO文發現，毛男在餐廳替「老婆」慶生，住處臥房還有兩人結婚照，「交往4年的男友卻變人夫」令黃女心碎，黃女當下沒選擇斬斷情絲，仍不放棄與毛男交往甚至懷孕產子，毛男媽媽發現姦情後告知媳婦，毛男、黃女都被控告妨害婚姻，兩人都被判刑3個月有期徒刑。

黃女遲未到案後被發布通緝，今年3月毛男在桃園中壢大賣場發現黃女蹤跡後報警，黃女辯稱從頭到尾都不知毛男已婚，是在警察將她帶回派出所時，才知道自己被控告妨害家庭；不過，毛男證稱黃女早就在臉書看到她的婚紗照，還曾來電質問他：「怎麼結婚了？」毛男媽媽發現兒子與黃女有姦情，且黃女當時已懷有身孕，私下找黃女談判時曾錄下對話，當時黃女確實早知毛男已婚，一度要求毛男離婚，抑或是給她一筆錢拿掉小孩。

另，黃女在臉書發現毛男已婚，曾私訊毛男與妻子的共同友人，哭訴「我與毛男已交往4年多，毛男對我隱瞞結婚的事實，她被蒙在鼓裡很難受，一段感情的最後他竟牽著別人的手結婚」，毛妻也將臉書截圖保留做為證據。

桃園地院法官認為，從證據顯示黃女早就知道毛男已婚，兩人卻仍舊交往並產子，黃女的辯詞不足採信，審結依妨害家庭罪判處她3月徒刑，毛男也已被判3個月徒刑，得易科罰金。