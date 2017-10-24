這隻鳥站肩上太好認 慣竊被警盯

張嫌肩上站鸚鵡騎車逃離的特徵太好認，被警方過濾路口監視器揪出。（記者許國楨翻攝）

2017-10-24 12:02

〔記者許國楨／台中報導〕張姓慣竊習慣帶著心愛鸚鵡外出兜風兼行竊，日前在跳蚤市場偷了釣竿及茶盤等物品後逃離，只是他忘了鸚鵡站肩上的辦視度太高，被警方「以鳥追人」過濾監視器鎖定犯案機車循線上門查緝時，張男稱因鸚鵡不曬太陽會得憂鬱症才會常常帶出門，未料因「牠」露餡就逮。

台中市刑大偵三隊員警日前到北屯區跳蚤市場地區探查時，發現一名肩上站著鸚鵡的男子趁下午攤販收攤降低戒心之際，穿梭市場內不斷左顧右盼直覺可疑遠處觀察，果見男子見四下無人大膽竊取一組竹製茶盤後騎車逃離，警方當下追趕不及但從男子熟練手法研判應是慣竊展開調查。

經查訪市場內管理人員及其他攤商得知，另名王姓攤商也曾遭該名男子竊取釣竿、捲線器、木雕，損失5、6千元，但竊賊肩上站著一隻鸚鵡的辦視度相當高，警方立即「以鳥追人」過濾相關路口監視器，果然發現特徵相符的男子並鎖定其騎乘犯案的機車找到車主。

車主表示平日機車常借給43歲的張姓友人代步，警方上週五循線到張嫌位在大里區住處查緝逮人，當場起出釣竿9根、捲線器1個、木雕11個等贓物，張嫌供稱因喜歡釣魚所以竊取這些東西，惟先前竊取的竹製茶盤不是想要的木製品，當即棄置於旱溪河邊。

警方同時詢問為何要帶著鸚鵡行竊，張嫌表示，聽友人說鸚鵡若不曬太陽會得憂鬱症，因此才會常常帶出門，先前飼養的一隻母鸚鵡站在肩上外出兜風時，因車速太快「失足」摔死，所以最近帶這隻公鸚鵡外出時都騎得特別慢，未料反因為「牠」引起注意被鎖定，只能認栽，警方聽了不禁啼笑皆非，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

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