網路筆戰惱羞罵「廢物」 男子拒和解挨罰2萬

2017-10-22 17:29

〔記者黃捷／台北報導〕蘇姓男子今年2月在網路新聞下方留言區打筆戰，被另名網友酸「腦羞跳針」，竟回嗆網友「廢物」、「犯賤」，挨告後更狡辯不願認錯，拒絕與網友以6000至1萬2000元金額和解，日前遭士林地方法院依公然侮辱罪判拘20日，易科罰金反而得付2萬元，且不得緩刑，可上訴。

判決指出，蘇男今年2月22日下午登入臉書帳號，在「YAHOO！新聞粉絲專頁」一則桃園機場捷運新聞下方，與素不相識的網友意見不合，竟留言嗆：「你們學校現在都這種廢物嗎」、「我覺得你從頭到尾非常犯賤的來討罵」。

蘇男到案承認留言，但辯稱他沒有指名道姓，矢口否認公然侮辱。法官查看筆戰前後文，發現蘇男原本與其他人爭論，遭網友譏諷「我只看到一個人在惱羞跳針，然後忽略其他人的問題XD」，蘇男立刻轉移砲火改嗆網友。

蘇男甚至GOOGLE網友姓名，查出網友疑似就讀醫學院，接續表示「這種要當醫生的人～直的有醫院敢收？」法官因此認定，蘇男謾罵的對象就是該網友，因此不採信他的辯詞。

法官更指出，蘇男法治觀念不足，犯後飾詞狡辯，不知悔悟，且網友偵審期間表明願以6000至1萬2000元賠償金和解，但蘇男竟當庭表示「我認為法院判賠金額不一定高於6000元」，拒絕和解也未道歉，因此依公然侮辱罪判拘20日，易科罰金2萬。

據了解，蘇男不僅得付2萬元易科罰金，因他與網友未和解，如果網友另民事損害賠償告訴，蘇男很可能還得另付賠償金，得不償失。