一二審輪調制度調查 劍青檢改籲法務部正式辦理

2017-10-17 17:06

〔記者謝君臨／台北報導〕檢察官協會日前就一、二審輪調制度等檢察內部改革議題，廣發問卷徵詢全體檢察官意見，對此，由檢察官自發成立的「劍青檢改」今表示支持，但強調「更希望是由法務部以官方立場辦理問卷調查」，並在一、二審輪調歷練制度的題目中，清楚併陳目前已出現的改革版本，提供重點比較，以供檢察官進行票選。

檢協會於9月26日廣發「檢察官協會問卷調查系列之（五）」，針對檢察官一、二審輪調制度展開調查，其問題包括「就法務部參事陳瑞仁提出的一、二審輪調方案」詢問各級檢察長、主任檢察官、檢察官的看法，以及「您認為應舉辦檢察總長票選活動嗎？」、「您認為應舉辦新任檢察長票選活動嗎？」等問題。

對此，劍青檢改發聲明表示，贊成檢協會製發問卷調查，因為凡是廣徵檢察官意見都是好的，不過更希望是由法務部以官方立場辦理問卷調查，且蒐羅更多改革版本併陳，更具代表性，也更能有效選擇；呼籲法務部製發正式問卷，向全體檢察官進行廣徵意見。

劍青檢改指出，希望法務部所製發的問卷，在一二審輪調歷練制度的題目，能清楚併陳目前已出現之版本（包括劍青檢改ABC版本，或者任何相對明確完整之版本），並建議提供各版本間的重點比較，供檢察官在各版本中進行票選。